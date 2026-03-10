Разведка США узнала о возможном минировании Ормузского пролива

Американские разведывательные структуры зафиксировали возможную подготовку Ирана к минированию акватории Ормузского пролива, написала в социальной сети Х корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс. Вашингтон якобы располагает сведениями о враждебных действиях Тегерана в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Ранее стало известно о растущей тревоге в администрации президента США Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть выше $100 (7,8 тыс. рублей) за баррель. Чиновники в срочном порядке начали разрабатывать меры стабилизации рынка. Они опасаются, что затяжной рост цен ударит по карманам избирателей и подорвет позиции республиканцев на выборах.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.

Кроме того, данные портала Marinetraffic свидетельствовали, что караван судов, включая корабли Neon, Elite и Genesis Alpha, а также ряд сухогрузов, направились в Ормузский пролив. Суда двигались со скоростью 9,5–10 узлов.