10 марта 2026 в 11:03

Караван танкеров и сухогрузов направился в Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Караван судов, включая корабли Neon, Elite и Genesis Alpha, направляется в Ормузский пролив, свидетельствуют данные портала Marinetraffic. Кроме того, туда направляется ряд сухогрузов.

По информации портала, суда движутся со скоростью 9,5–10 узлов. Вероятно, вскоре они достигнут водной артерии.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану жестким ударом в случае попытки заблокировать судоходство в Ормузском проливе. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит срыва мировых поставок нефти.

В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не препятствует навигации в проливе. Тем временем в КСИР выдвинули условие: страны получат доступ к проливу лишь в случае высылки ими американских послов.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.

