08 марта 2026 в 20:59

В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Один из членов экипажа задержанного в Швеции сухогруза Caffa, на борту которого находятся 10 граждан России, арестован, сообщили в пресс-службе береговой охраны страны со ссылкой на заместителя начальника оперативного отдела Даниэля Стенлинга. Его подозревают в нарушении закона о морском судоходстве, закона о безопасности судов и использовании поддельных документов.

Полученные нами на борту данные подтверждают наши подозрения и наше мнение о наличии на судне серьезных недостатков, связанных с его эксплуатацией и деятельностью. Наша задача — обеспечивать соблюдение правил на море, — сказал Стенлинг.

Предварительное расследование передано в прокуратуру. Береговая охрана сотрудничает с транспортным управлением, которое проводит проверку сухогруза. Если недостатки признают серьезными, судну могут запретить эксплуатацию до их устранения.

Посольство России в Швеции поддерживает связь с властями в связи с задержанием. Caffa под гвинейским флагом задержали 6 марта у берегов Треллеборга, судно следовало, предположительно, из Марокко в Санкт-Петербург.

Ранее эстонские власти задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию с 23 российскими моряками на борту. На судне провели таможенные проверки. Отмечается, что контейнеровоз не попал под санкции Евросоюза.

аресты
сухогрузы
Швеция
россияне
