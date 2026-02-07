Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 10:11

Сухогруз с 22 людьми на борту сел на мель в Финском заливе

МЧС: сухогруз Sfera сел на мель в акватории Финского залива в Ленобласти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сухогруз Sfera сел на мель в акватории Финского залива неподалеку от острова Сескар, никто не пострадал, передает пресс-служба МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что судно направлялось из Ленинградской области в Данию.

Судно Sfera (тип: сухогруз), совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 тыс. тонн), совершило посадку на мель, – сказано в публикации.

Указывается, что на борту находится экипаж из 22 человек. Сухогруз не получил повреждений, разлива нефтепродуктов не выявлено, подчеркнули в МЧС. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что сухогруз HAPPY ARAS под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запросил эвакуацию. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

До этого итальянская таможенная служба задержала в порту Бриндизи сухогруз из Новороссийска под флагом океанического государства, доставивший 33 тыс. тонн черных металлов. Основанием для ареста стало подозрение в отключении навигационных систем во избежание геолокации и проверок. Суд Бриндизи подтвердил законность ареста судна и груза.

