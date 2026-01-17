Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:51

В Италии арестовали побывавший в России сухогруз

Итальянская таможня задержала прибывший из России сухогруз с металлом

Порт Бриндизи Порт Бриндизи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Итальянская таможня арестовала в порту Бриндизи сухогруз, прибывший из Новороссийска под флагом одного из океанических государств, сообщило агентство Agenzia ADM. На борту судна обнаружено 33 тыс. тонн черных металлов.

Поводом для задержания стали подозрения в преднамеренном отключении навигационных систем корабля. Таможенная служба заявила, что при заходе в порт Новороссийска приборы не функционировали, предположительно, чтобы «избежать геолокации и воспрепятствовать проверкам». В настоящее время специалисты готовят дополнительную проверку навигационного оборудования для подтверждения маршрута.

Меры предосторожности были приняты в соответствии с Регламентом ЕС, — подчеркнули в агентстве.

Суд Бриндизи уже признал законность превентивного ареста как самого судна, так и всего груза. Под следствием находятся судовладелец, компания-импортер и несколько членов экипажа.

Ранее Вооруженные силы США захватили шестой по счету танкер, перевозивший нефть из Венесуэлы. По данным агентства Reuters, операция прошла в Карибском море, однако название судна не раскрывается.

Италия
таможни
аресты
сухогрузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой
Бывший капитан сборной России по футболу покорил «Полюс холода»
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.