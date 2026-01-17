В Италии арестовали побывавший в России сухогруз Итальянская таможня задержала прибывший из России сухогруз с металлом

Итальянская таможня арестовала в порту Бриндизи сухогруз, прибывший из Новороссийска под флагом одного из океанических государств, сообщило агентство Agenzia ADM. На борту судна обнаружено 33 тыс. тонн черных металлов.

Поводом для задержания стали подозрения в преднамеренном отключении навигационных систем корабля. Таможенная служба заявила, что при заходе в порт Новороссийска приборы не функционировали, предположительно, чтобы «избежать геолокации и воспрепятствовать проверкам». В настоящее время специалисты готовят дополнительную проверку навигационного оборудования для подтверждения маршрута.

Меры предосторожности были приняты в соответствии с Регламентом ЕС, — подчеркнули в агентстве.

Суд Бриндизи уже признал законность превентивного ареста как самого судна, так и всего груза. Под следствием находятся судовладелец, компания-импортер и несколько членов экипажа.

