В Италии арестовали побывавший в России сухогруз

Итальянская таможня арестовала в порту Бриндизи сухогруз, прибывший из Новороссийска под флагом одного из океанических государств, сообщило агентство Agenzia ADM. На борту судна обнаружено 33 тыс. тонн черных металлов.
Поводом для задержания стали подозрения в преднамеренном отключении навигационных систем корабля. Таможенная служба заявила, что при заходе в порт Новороссийска приборы не функционировали, предположительно, чтобы «избежать геолокации и воспрепятствовать проверкам». В настоящее время специалисты готовят дополнительную проверку навигационного оборудования для подтверждения маршрута.
Меры предосторожности были приняты в соответствии с Регламентом ЕС, — подчеркнули в агентстве.
Суд Бриндизи уже признал законность превентивного ареста как самого судна, так и всего груза. Под следствием находятся судовладелец, компания-импортер и несколько членов экипажа.
Ранее Вооруженные силы США захватили шестой по счету танкер, перевозивший нефть из Венесуэлы. По данным агентства Reuters, операция прошла в Карибском море, однако название судна не раскрывается.