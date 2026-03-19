В Узбекистане пресекли наркотрафик в Россию

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали участников международной преступной группы, которая пыталась переправить в Россию более 70 кг наркотиков через Ташкент, сообщили в пресс-службе узбекистанского МВД. Преступная группировка была выявлена и пресечена благодаря сотрудничеству с Службой госбезопасности и таможенным комитетом.

В Янгихаетском районе были арестованы четверо местных жителей. Они выполняли задание, полученное от своего знакомого из России, который поручил им забрать партию наркотиков и доставить их на территорию страны.

В результате проведенных оперативных мероприятий предотвращено распространение 71 килограмма 84 граммов наркотических средств, что эквивалентно 355 420 разовым дозам, — сообщили в МВД.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды наркотиков. У 51-летнего гражданина России, прибывшего из Индии, обнаружили запрещенные вещества. Мужчину остановили в «зеленом» коридоре во время выборочной проверки. В отношении пассажира завели уголовное дело.