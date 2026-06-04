Израиль и Ливан сделали шаг к перемирию

Израиль и Ливан достигли договоренности о реализации режима прекращения огня по итогам переговоров, прошедших при посредничестве США, следует из данных на сайте Госдепа Соединенных Штатов. Очередная встреча представителей двух стран состоялась 2 и 3 июня.

В совместном заявлении отмечается, что выполнение договоренностей связано с полным прекращением огня со стороны «Хезболлы». Также предусматривается вывод всех бойцов движения из района к югу от реки Литани.

Стороны договорились начать создание отдельных зон, которые будут контролироваться только ливанскими вооруженными силами. Кроме того, с 22 июня планируется возобновить политический и военный диалог при участии США для подготовки всеобъемлющего соглашения.

Ранее стало известно, что израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне. Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту.