10 марта 2026 в 12:29

Мужчина пытался провезти наркотический «коктейль» в Россию

Таможенники Домодедово изъяли наркотики у прибывшего из Индии россиянина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В аэропорту Домодедово сотрудники таможни пресекли контрабанду наркотиков, найденных у гражданина России, который прилетел из Индии, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Инцидент произошел во время прохождения пассажиром таможенного контроля.

Несколько видов запрещенных веществ в особо крупном размере обнаружили домодедовские таможенники в двух рюкзаках 51-летнего россиянина, прибывшего из Индии транзитом через ОАЭ, — сказали в ФТС.

Мужчину остановили в «зеленом» коридоре во время выборочной проверки. В отсеке одного из его рюкзаков вместе с личными вещами лежала банка, в которой находились капсулы красно-белого цвета, а также кошелек с тремя картонными отрезками. Еще четыре с половиной таких отрезка и фольгированный сверток с кристаллическим порошком светло-желтого оттенка нашли под спинкой рюкзака.

Все эти предметы изъяли и отправили на экспертизу. Результаты исследования подтвердили, что в капсулах находится прегабалин, общая масса которого достигла 28,71 грамма. В составе кристаллического вещества эксперты выявили диметилтриптамин массой 4,15 грамма. А картонные отрезки и таблетка содержали в себе наркотик d-лизергид, его общая масса составила 0,29 грамма.

На вопросы таможенников задержанный ответил, что знаком с правилами пересечения границы лишь отчасти. При каких обстоятельствах запрещенные вещества оказались в его багаже, он пояснить не смог, сославшись на то, что просто не помнит этого. В настоящий момент в отношении пассажира завели уголовное дело. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее на Бали сотрудники правоохранительных органов Индонезии задержали россиянку, которую подозревают в организации подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков. В ходе осмотра помещения, которое занимала задержанная, стражи порядка обнаружили канистры, заполненные химическими жидкостями.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

