Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне Baza: у россиянина в Пулково изъяли поддельные часы Rolex и отправили под суд

Таможенники в Пулково изъяли у россиянина поддельные часы Rolex и требуют через суд штраф в двукратном размере от рыночной стоимости оригинальных часов, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что речь идет о 2,4 млн рублей.

Мужчину остановили во время прохождения «красного коридора» и указали на незадекларированные часы бренда Rolex. При этом россиянин утверждал, что это всего лишь реплика за $300 (23,7 тыс. рублей).

Как сообщается, в ходе экспертизы сотрудники таможни сверили часы с фотографиями оригинала в Сети и установили, что Rolex настоящие. Россиянин же, в свою очередь, подумывает потребовать у таможни вернуть ему после уплаты штрафа именно настоящие часы, а не реплику с которой его задержали.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали российского туриста с самоцветами из Бахрейна на 1,6 млн рублей. В багаже и куртке мужчины нашли 76 драгоценных камней. Россиянин рассказал, что купил их для изготовления ювелирных украшений и вез в таком виде, чтобы не повредить.