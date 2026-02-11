Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 03:50

Премиальный бренд зарегистрировал три товарных знака в России

Роспатент: компания Rolex зарегистрировала три товарных знака в России

Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России, передает РИА Новости. В материале сказано, что такие данные указал Роспатент.

Также в статье говорится, что премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию трех товарных знаков — «Pearlmaster», «Easylink» и «Syloxi». Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года.

Ранее модный дом Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Заявка была зафиксирована в январе 2026 года компанией «Шанель САРЛ». По данным источника, под брендом планируют продавать декоративные украшения из обычного металла, настольные статуэтки и текстильные мешочки для хранения.

До этого Coca-Cola продлила в Роспатенте права на товарный знак в виде своей знаменитой стеклянной бутылки до декабря 2035 года. Это позволяет компании сохранить юридическую защиту бренда в России, несмотря на уход с рынка в 2022 году. Кроме того, такой стратегический шаг оставляет возможность для потенциального возвращения.

