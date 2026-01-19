Атака США на Венесуэлу
19 января 2026

Известный модный дом захотел зарегистрировать бренд в России

Модный дом Chanel подал заявку на регистрацию одноименного бренда в России

Модный дом Chanel подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России, следует из электронной базы Роспатента. Заявка была зафиксирована в январе 2026 года компанией «Шанель САРЛ». По данным источника, под брендом планируют продавать декоративные украшения из обычного металла, настольные статуэтки и текстильные мешочки для хранения.

Французский дом временно ушел с российского рынка в марте 2022 года вместе с Louis Vuitton и Hermes из-за конфликта на Украине. Сейчас же компания предпринимает шаги для официального закрепления своего бренда на территории России.

Ранее Coca-Cola продлила в Роспатенте права на товарный знак в виде своей знаменитой стеклянной бутылки до декабря 2035 года. Это позволяет компании сохранить юридическую защиту бренда в России, несмотря на уход с рынка в 2022 году. Кроме того, такой стратегический шаг оставляет возможность для потенциального возвращения.

До этого финансист Петр Щербаченко объяснил, что ушедшие из России иностранные бренды продлевают регистрацию товарных знаков для защиты от захвата и выпуска контрафакта. По его словам, это стандартная правовая процедура, не означающая планов по возвращению.

