25 февраля 2026 в 17:07

Victoria’s Secret порадовала российских женщин своими планами

Victoria’s Secret зарегистрировала в Роспатенте свой товарный знак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская компания Victoria’s Secret, в свое время приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала в стране товарный знак, пишет ТАСС. Заявка поступила в Роспатент из Соединенных Штатов 25 марта 2025 года.

Знак зарегистрирован по двум классам международной классификации товаров и услуг — № 3 и № 25. Эти категории включают средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье. Исключительное право на товарный знак будет действовать на территории РФ до 25 марта 2035 года.

Ранее южнокорейская корпорация LG Electronics подала в Роспатент заявки на регистрацию двух новых товарных знаков. Речь идет о брендах Mini RGB evo и TurboWash, под которыми планируется продавать бытовую технику и электронику. Документы были направлены в феврале 2026 года, заявителем выступает LG Electronics Inc.

До этого испанский гигант Inditex Group, которому принадлежит бренд Zara, зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявка на регистрацию поступила от компании «Индустрия Де Дисено Текстил» еще в марте 2025 года, а положительное решение было принято ведомством в феврале 2026-го.

