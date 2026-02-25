Зимняя Олимпиада — 2026
Лучевая терапия, фото без волос, наследство Кеосаяна: как живет Симоньян

Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) в Большом театре в Москве Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) в Большом театре в Москве Фото: Михаил Метцель /РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, продолжает работать. Какие известны последние новости о ее деятельности, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известна Симоньян

Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Она училась в краснодарской школе с углубленным изучением иностранных языков. Окончила Кубанский государственный университет и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера.

Карьеру Симоньян начала в качестве корреспондента телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне. Затем вела репортажи из Абхазии во время боестолкновений в Кодорском ущелье, а также освещала события в Беслане в 2004 году.

В апреле 2005 года Симоньян была назначена главным редактором телеканала RT. В 2011 году вошла в совет директоров Первого канала.

Как Симоньян перенесла смерть Кеосаяна

Маргарита Симоньян в 2022 году вышла замуж за заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна. Они поженились спустя 10 лет отношений. В 2013 году у них родилась дочь Марьяна, в 2014 году — сын Баграт, в 2019 году — дочь Маро.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет спустя девять месяцев комы. О смерти супруга Маргарита Симоньян сообщила лично. Во время церемонии прощания журналистка много плакала, в траурном зале она прочла стихотворение мужу и встала на колени перед гробом.

На девятый день после смерти супруга Симоньян опубликовала видеообращение, в котором обратилась к Кеосаяну и рассказала, что после его смерти их дом опустел.

«Ты был моим, ты был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя — пресный, темный и ничей. Но поскольку мы с тобой договаривались, что знаем о том, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще постыну без тебя, в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда Боженька скажет», — сказала она.

Маргарита Симоньян на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Маргарита Симоньян на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно об онкологическом заболевании Симоньян

О проблемах со здоровьем Маргарита Симоньян впервые сообщила в сентябре 2025 года. Тогда она заявила, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание. Спустя время она уточнила, что проходит лечение от рака.

По словам Симоньян, она по-разному переносит химиотерапию. Чаще всего в первые дни после процедур ее самочувствие заметно ухудшается, а в остальное время она живет почти как здоровый человек.

В феврале журналистка рассказала, что на фоне стресса течение болезни проходит в «ураганном» режиме.

«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — отметила она.

Симоньян стала носить парики и опубликовала фотографию, на которой запечатлена с бритой головой.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала она снимок.

Также журналист ответила на критику внешнего вида, когда ей написали комментарий, что якобы она намеренно подчеркивает побочные эффекты заболевания.

«Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на пять килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине», — заявила она.

Чем сейчас занимается Симоньян

Маргарита Симоньян продолжает работать, посещает телевизионные передачи и проводит форумы. В феврале она учредила премию имени своего покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Ее вручают людям, совершившим героические или достойные поступки.

Так, премию Кеосаяна уже получили воспитатели из Бугуруслана, предотвратившие нападение на детей в детском саду, семья охранника, который погиб во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, и дворник, спасший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге.

На предположение подписчиков о том, что Симоньян может разориться, выдавая премии, журналист пояснила, что ей супруг оставил наследство и она не может его потратить на личные нужды.

Маргарита Симоньян во время церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Краснодара» Маргарита Симоньян во время церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Краснодара» Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя. Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен», — пояснила она.

В феврале Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара», а также вручили памятную медаль «За заслуги». Комментируя получение звания, медиаменеджер призналась, что никогда не испытывала такой радости.

«Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение», — сказала она.

