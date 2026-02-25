Лучевая терапия, фото без волос, наследство Кеосаяна: как живет Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, продолжает работать. Какие известны последние новости о ее деятельности, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известна Симоньян

Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Она училась в краснодарской школе с углубленным изучением иностранных языков. Окончила Кубанский государственный университет и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера.

Карьеру Симоньян начала в качестве корреспондента телерадиокомпании «Краснодар». С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне. Затем вела репортажи из Абхазии во время боестолкновений в Кодорском ущелье, а также освещала события в Беслане в 2004 году.

В апреле 2005 года Симоньян была назначена главным редактором телеканала RT. В 2011 году вошла в совет директоров Первого канала.

Как Симоньян перенесла смерть Кеосаяна

Маргарита Симоньян в 2022 году вышла замуж за заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна. Они поженились спустя 10 лет отношений. В 2013 году у них родилась дочь Марьяна, в 2014 году — сын Баграт, в 2019 году — дочь Маро.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет спустя девять месяцев комы. О смерти супруга Маргарита Симоньян сообщила лично. Во время церемонии прощания журналистка много плакала, в траурном зале она прочла стихотворение мужу и встала на колени перед гробом.

На девятый день после смерти супруга Симоньян опубликовала видеообращение, в котором обратилась к Кеосаяну и рассказала, что после его смерти их дом опустел.

«Ты был моим, ты был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя — пресный, темный и ничей. Но поскольку мы с тобой договаривались, что знаем о том, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще постыну без тебя, в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда Боженька скажет», — сказала она.

Маргарита Симоньян на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно об онкологическом заболевании Симоньян

О проблемах со здоровьем Маргарита Симоньян впервые сообщила в сентябре 2025 года. Тогда она заявила, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание. Спустя время она уточнила, что проходит лечение от рака.

По словам Симоньян, она по-разному переносит химиотерапию. Чаще всего в первые дни после процедур ее самочувствие заметно ухудшается, а в остальное время она живет почти как здоровый человек.

В феврале журналистка рассказала, что на фоне стресса течение болезни проходит в «ураганном» режиме.

«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — отметила она.

Симоньян стала носить парики и опубликовала фотографию, на которой запечатлена с бритой головой.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала она снимок.

Также журналист ответила на критику внешнего вида, когда ей написали комментарий, что якобы она намеренно подчеркивает побочные эффекты заболевания.

«Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на пять килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине», — заявила она.

Чем сейчас занимается Симоньян

Маргарита Симоньян продолжает работать, посещает телевизионные передачи и проводит форумы. В феврале она учредила премию имени своего покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Ее вручают людям, совершившим героические или достойные поступки.

Так, премию Кеосаяна уже получили воспитатели из Бугуруслана, предотвратившие нападение на детей в детском саду, семья охранника, который погиб во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, и дворник, спасший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге.

На предположение подписчиков о том, что Симоньян может разориться, выдавая премии, журналист пояснила, что ей супруг оставил наследство и она не может его потратить на личные нужды.

Маргарита Симоньян во время церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Краснодара» Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Тигран оставил мне и детям приличное наследство. У меня не поднимется рука тратить свою долю на себя. Я буду продолжать давать премию имени Тиграна обычным людям, чьими поступками он был бы восхищен», — пояснила она.

В феврале Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара», а также вручили памятную медаль «За заслуги». Комментируя получение звания, медиаменеджер призналась, что никогда не испытывала такой радости.

«Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение», — сказала она.

