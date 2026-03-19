Qatar Energy забила тревогу из-за еще одного удара по своей инфраструктуре

Qatar Energy забила тревогу из-за еще одного удара по своей инфраструктуре Qatar Energy сообщила о еще одном ракетном ударе по своей инфраструктуре

Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy в соцсети X подтвердила, что 19 марта ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, начался пожар. Предыдущий произошел на день раньше, 18 марта, и привел к существенному урону.

Помимо предыдущей атаки на промышленный город Рас-Лаффан 18 марта, которая привела к значительным повреждениям, Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты сжиженного природного газа стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе.