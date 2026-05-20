20 мая 2026 в 06:46

Си Цзиньпин охарактеризовал двусторонние отношения РФ и КНР

Си Цзиньпин заявил о совместном развитии отношений России и Китая

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия и Китай продолжают совместно формировать курс двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина строится на принципах уважения, справедливости и взаимной выгоды.

Путин прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Стороны намерены обсудить развитие стратегического партнерства и дальнейшее укрепление связей между двумя государствами.

На протяжении стольких лет мы совместно определяем развитие китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на основе взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды, — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что сотрудничество между странами сохраняет устойчивый характер и развивается по ключевым направлениям. Визит Путина стал очередным этапом двустороннего диалога, в рамках которого лидеры намерены обсудить актуальные международные вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин провели церемонию приветствия на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего поприветствовали представителей делегаций и присутствующих журналистов.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

