20 мая 2026 в 07:00

Назван оптимальный интервал для диагностики автомобиля

Автоэксперт Серебряков: машина должна проходить полную диагностику раз в год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полная диагностика автомобиля должна проводиться минимум раз в год или через каждые 15 тыс. км пробега, заявил NEWS.ru директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, такой график техобслуживания подходит для машин младше пяти лет, которые ездят по городу. Он добавил, что, если автомобиль старше, имеет пробег более 100 тыс. км или часто используется на грунтовых дорогах, проверять его состояние необходимо чаще.

Полная диагностика авто рекомендована минимум раз в год или через каждые 15 тыс. км — такой график ТО подходит для машин младше пяти лет при условии эксплуатации в черте города. Если автомобиль старше, его пробег более 100 тыс. км или владелец часто ездит по маршрутам с грунтовыми дорогами, диагностику необходимо делать чаще — каждые полгода. Особое внимание стоит уделить предсезонным проверкам. Перед зимой необходимо проверить аккумулятор и системы обогрева, перед летом — кондиционер и систему охлаждения двигателя. Многие проблемы развиваются постепенно и не дают о себе знать, пока не станут критическими, — пояснил Серебряков.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
