19 мая 2026 в 14:34

Автоэксперт дал советы, как спасти двигатель машины от перегрева в жару

Автоэксперт Баканов: работающий отопитель салона убережет двигатель в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы спасти двигатель машины в жаркую погоду, следует включить на максимум отопитель салона, посоветовал автоэксперт Петр Баканов. По его словам, переданным «Татар-информом», этот способ существенно снизит нагрузку на устройство.

Если вы видите, что стрелка температуры двигателя начала ползти вверх, быстрее вставайте на обочину, выключайте мотор и дальше смотрите, что случилось, — призвал Баканов.

Он уточнил, что радиатор печки связан с общей системой охлаждения автомобиля. Когда водитель включает обогрев салона, антифриз начинает дополнительно циркулировать через отопительную систему. Это и может постепенно снизить температуру двигателя.

Ранее автоэксперт Влад Каталымов заявил, что регулярная диагностика датчиков, правильное давление в шинах и отказ от резких ускорений помогут уменьшить расход топлива. Кроме того, по его словам, еще на этапе покупки следует выбирать экономичные автомобили с наименьшей массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач.

Общество
автоэксперты
водители
машины
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
