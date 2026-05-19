Автоэксперт дал советы, как спасти двигатель машины от перегрева в жару

Автоэксперт дал советы, как спасти двигатель машины от перегрева в жару Автоэксперт Баканов: работающий отопитель салона убережет двигатель в жару

Чтобы спасти двигатель машины в жаркую погоду, следует включить на максимум отопитель салона, посоветовал автоэксперт Петр Баканов. По его словам, переданным «Татар-информом», этот способ существенно снизит нагрузку на устройство.

Если вы видите, что стрелка температуры двигателя начала ползти вверх, быстрее вставайте на обочину, выключайте мотор и дальше смотрите, что случилось, — призвал Баканов.

Он уточнил, что радиатор печки связан с общей системой охлаждения автомобиля. Когда водитель включает обогрев салона, антифриз начинает дополнительно циркулировать через отопительную систему. Это и может постепенно снизить температуру двигателя.

Ранее автоэксперт Влад Каталымов заявил, что регулярная диагностика датчиков, правильное давление в шинах и отказ от резких ускорений помогут уменьшить расход топлива. Кроме того, по его словам, еще на этапе покупки следует выбирать экономичные автомобили с наименьшей массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач.