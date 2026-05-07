Автоэксперт ответил, выгодно ли сейчас инвестировать в машину

Сейчас инвестировать в покупку машины не имеет смысла, ведь так человек не сохранит средства, а лишь потеряет их, заявил в беседе с 360.ru автоэксперт Максим Кадаков. Он отметил, что время, когда люди успевали приобрести автомобиль перед резким ростом цен и продать его дороже, уже прошло.

Если человек купил машину за 1 млн рублей, а через полтора года продал за такой же 1 млн, то он просто сохранил количество рублей, а их покупательская способность упала. Поэтому автомобиль как инвестиция или способ сохранения денег — абсурд, — высказался Кадаков.

Он добавил, что людям, планирующим приобрести автомобиль, нужно очень хорошо подумать. Если их средства лежат на депозите на выгодном проценте, то снимать их ради покупки машины — не лучший вариант. Эксперт пояснил, что цены на авто в среднем выросли еще в начале 2026 года. При этом некоторые дилеры продолжают предлагать скидки с прайсовой цены, а другие, напротив, урезают их.

