В США объяснили, как будут сниматься санкции с Ирана

Процесс отмены американских рестрикций в отношении Тегерана будет медленным, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме. Отвечая на вопрос о возможном снятии ограничений до урегулирования ядерной проблемы Ирана, глава ведомства дал понять, что это займет много времени.

Повторюсь, я не буду анонсировать положения сделки, но я бы исходил из того, что это будет происходить очень медленно, — уточнил политик.

Даже при достижении дипломатических договоренностей по иранской ядерной программе ослабление санкционного давления со стороны Вашингтона в ближайшее время не предвидится. Бессент не стал раскрывать детали и позицию Ирана по этому вопросу.

Кроме того, Бессент до этого заявил, что терпение Вашингтона в переговорах с Ираном имеет пределы. Американские войска могут возобновить удары по Исламской Республике, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит, что мирная сделка невозможна.

Ранее Трамп заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Он добавил, что не будет чувствовать себя спокойно при этом, ведь считает РФ и КНР сильными державами и мировыми лидерами.