Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на новые санкции ЕС

Москва ответит на очередной пакет санкций Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия примет жесткие шаги, передает корреспондент NEWS.ru.
Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги, — сказала дипломат.
Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.
Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.