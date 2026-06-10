Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 11:45

Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на новые санкции ЕС

МИД: Россия примет жесткие шаги в ответ на новый пакет санкций Евросоюза

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва ответит на очередной пакет санкций Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия примет жесткие шаги, передает корреспондент NEWS.ru.

Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги, — сказала дипломат.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.

Власть
МИД
Европа
Мария Захарова
Евросоюз
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей
Легитимность парламентских выборов в Армении оказалась под ударом
СК возбудил уголовное дело после взрыва на улице Введенского в Москве
В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином
Когда техника становится частью характера дома
Зеленский «слил» Абрамовича: какие каналы связи с Москвой остались у Киева
Пескова спросили про вероятность встречи Путина и Пашиняна
Энергетик ответил, откроется ли Ормузский пролив
«Закрываем лазейки»: депутат о новых мерах защиты от кибермошенничества
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июня: штурм Казачьей Лопани, десятки убитых
В Кремле отреагировали на удар по панораме обороны Севастополя
Балицкий раскрыл подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе
В Кремле раскрыли, чем закончится борьба России за свои регионы
Песков анонсировал участие Президента России в саммите АСЕАН
Песков объяснил, что доказала атака ВСУ на символ обороны Севастополя
Песков заявил, что Путина проинформировали о взрыве в Балашихе
Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть
Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца
Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с отеком Квинке после укусов пчел
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.