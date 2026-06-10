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10 июня 2026 в 08:12

США отомстили Ирану за подбитый над Ормузом вертолет

США объявили о завершении атаки на Иран после инцидента с вертолетом Apache

Вертолет AH-64 Apache Вертолет AH-64 Apache Фото: IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae/Global Look Press
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Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х заявило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache. Целями ударов американских солдат стали радары, системы ПВО и наземные пункты управления Ирана рядом с Ормузским проливом.

Силы CENTCOM завершили [нанесение] ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолет сухопутных войск США Apache, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС США удалось перехватить почти все иранские ракеты и дроны, запущенные по американским объектам на Ближнем Востоке. Предварительно, речь идет о базах США в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Информации о нанесенном ущербе и пострадавших пока не поступало.

До этого стало известно, что американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива. Обоим членам экипажа удалось спастись. Президент США Дональд Трамп заявил, что вертолет был сбит иранскими силами, а также заверил, что Вашингтон не оставит это без ответа.

США
Иран
Ближний Восток
Ормузский пролив
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