Вертолет американской ударной авиации рухнул вблизи Ормузского пролива

Американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива, пишет газета The New York Times. По информации издания, инцидент произошел накануне в понедельник, 8 июня.

В материале говорится, что обоим членам экипажа удалось спастись. Причины крушения пока не установлены — неизвестно, был ли вертолет сбит или потерпел крушение из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

До этого стало известно, что американские военнослужащие нанесли удар по наземному командному пункту на иранском острове Кешм. По данным ведомства, атака была произведена в ответ на запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты. Согласно версии Вашингтона, Тегеран выпустил пять ракет.