Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 07:06

Вертолет американской ударной авиации рухнул вблизи Ормузского пролива

NYT: американский вертолет AH-64 Apache разбился вблизи Ормузского пролива

Вертолет AH-64 Apache Вертолет AH-64 Apache Фото: IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился недалеко от Ормузского пролива, пишет газета The New York Times. По информации издания, инцидент произошел накануне в понедельник, 8 июня.

В материале говорится, что обоим членам экипажа удалось спастись. Причины крушения пока не установлены — неизвестно, был ли вертолет сбит или потерпел крушение из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

До этого стало известно, что американские военнослужащие нанесли удар по наземному командному пункту на иранском острове Кешм. По данным ведомства, атака была произведена в ответ на запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты. Согласно версии Вашингтона, Тегеран выпустил пять ракет.

Мир
Ближний Восток
Ормузский пролив
США
вертолеты
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В МИД указали на важную деталь в атаках ВСУ по России
Более 230 человек пострадали за неделю от атак ВСУ
Депутат ответил, как сделать отдых детей из приграничья более безопасным
Минобороны: над российскими регионами сбили за ночь 140 беспилотников ВСУ
«Оставайтесь в укрытиях»: ВСУ устроили налет на крупный российский город
Маркетолог рассказал, как продлить срок службы окон
В одном из российских аэропортов ввели ограничения
Мужчина попал под фуру при попытке завести мотоцикл с толкача на МКАД
Вертолет американской ударной авиации рухнул вблизи Ормузского пролива
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до двух
Десятки военнослужащих ВСУ исчезли под Сумами
Для белых хакеров готовят новые правила в России
«Подходят взять автограф»: синхронист Мальцев о жизни после триумфа на ЧМ
Парикмахер ответил, улучшат ли витамины состояние кончиков волос
В России появятся новые вакцины против опухоли мозга
Психолог объяснила, из-за чего летом люди начинают нервничать и плохо спать
Россия откроет прямые рейсы в Малайзию
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 80 боевых гексакоптеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.