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03 июня 2026 в 03:09

США атаковали военный объект Ирана

СЕНТКОМ США сообщил об ударе по объекту на иранском острове Кешм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военные нанесли удар по наземному пункту управления на иранском острове Кешм, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По их словам, они действовали после перехвата ракет и беспилотников.

По версии Вашингтона, Иран выпустил пять ракет. В командовании утверждают, что ни одна из них не достигла цели. Также по их словам, военные перехватили три беспилотника.

Ранее стало известно, что пилот истребителя F-15E мог дважды быть сбит в ходе одного и того же конфликта между США и Ираном. Отмечалось, что источники проекта называют произошедшее уникальным эпизодом для авиации Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что американский истребитель F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.

В то же время в обращении конгрессменов к руководству Пентагона говорилось, что противники США используют коммерческие данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним. Центральное командование уже сообщило о нескольких подобных случаях во время операции «Эпическая ярость».

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