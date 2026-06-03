США атаковали военный объект Ирана

Американские военные нанесли удар по наземному пункту управления на иранском острове Кешм, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По их словам, они действовали после перехвата ракет и беспилотников.

По версии Вашингтона, Иран выпустил пять ракет. В командовании утверждают, что ни одна из них не достигла цели. Также по их словам, военные перехватили три беспилотника.

Ранее стало известно, что пилот истребителя F-15E мог дважды быть сбит в ходе одного и того же конфликта между США и Ираном. Отмечалось, что источники проекта называют произошедшее уникальным эпизодом для авиации Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что американский истребитель F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.

В то же время в обращении конгрессменов к руководству Пентагона говорилось, что противники США используют коммерческие данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним. Центральное командование уже сообщило о нескольких подобных случаях во время операции «Эпическая ярость».