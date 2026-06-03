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03 июня 2026 в 01:58

ВВС США столкнулись с редким случаем во время конфликта с Ираном

HS: один и тот же пилот F-15E был сбит дважды во время конфликта с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пилот истребителя F-15E мог дважды быть сбит в ходе одного и того же конфликта между США и Ираном, передает High Side. В материале отмечается, что источники проекта называют произошедшее уникальным эпизодом для авиации Соединенных Штатов.

Авторы публикации передают слова источников, которые считают этот случай крайне редким для современной военной авиации. По их данным, речь идет о летчике, который ранее уже терял самолет в марте из-за дружественного огня, а затем вновь оказался в инциденте над Ираном в апреле.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.

До этого в обращении конгрессменов к руководству Пентагона говорилось, что противники США используют коммерческие данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним. Центральное командование уже сообщило о нескольких подобных случаях во время операции «Эпическая ярость».

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