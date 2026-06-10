Предприниматель рассказала о роли качественной экипировки в детском спорте

Детский спорт важно обеспечить экипировкой с сильной визуальной составляющей, построенной на истории и традициях России, заявила NEWS.ru предприниматель Алиса Лобанова. Она напомнила, что РФ занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Лобанова отметила, что спортивная форма создает имидж страны на международных соревнованиях.

Использование качественной экипировки в детском спорте — это вопрос не просто внешнего вида, а серьезный психологический, социальный и репутационный фактор. Добавьте к этому дисциплину и мощную мотивацию — и вот залог успеха будущего чемпиона, — сказала Лобанова.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике, в селе Гвардейское Надтеречного района, состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса Dustum. Имя объекту присвоили в честь 17-летнего Адама Кадырова, сына главы региона, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.