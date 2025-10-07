Спорткомплекс имени сына Кадыров открыли в Чечне Сын Кадырова Адам открыл в Чечне спорткомплекс «Dustum» имени себя

В Чеченской Республике в селе Гвардейское Надтеречного района состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса «Dustum», сообщил в Telegram-канале глава района Хамзат Хасанов. Имя объекту присвоили в честь 17-летнего Адама Кадырова, сына главы региона, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.

Спортивный комплекс уже оснащен всем необходимым для тренировок. В церемонии открытия принял участие известный чемпион UFC Хамзат Чимаев. По информации Хасанова, именно он является идейным вдохновителем и основателем этого масштабного проекта.

Новый спорткомплекс оснащен по последнему слову техники. В нем есть условия для занятий различными видами единоборств и силового тренинга.

Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района, — написал Хасанов.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров получил новую награду. Сын Рамзана Кадырова удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».