07 октября 2025 в 21:41

Спорткомплекс имени сына Кадыров открыли в Чечне

Сын Кадырова Адам открыл в Чечне спорткомплекс «Dustum» имени себя

Кадыров Адам Кадыров Адам Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Чеченской Республике в селе Гвардейское Надтеречного района состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса «Dustum», сообщил в Telegram-канале глава района Хамзат Хасанов. Имя объекту присвоили в честь 17-летнего Адама Кадырова, сына главы региона, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.

Спортивный комплекс уже оснащен всем необходимым для тренировок. В церемонии открытия принял участие известный чемпион UFC Хамзат Чимаев. По информации Хасанова, именно он является идейным вдохновителем и основателем этого масштабного проекта.

Новый спорткомплекс оснащен по последнему слову техники. В нем есть условия для занятий различными видами единоборств и силового тренинга.

Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района, — написал Хасанов.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров получил новую награду. Сын Рамзана Кадырова удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».

Чечня
Адам Кадыров
спорткомплекс
спортсмены
