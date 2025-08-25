Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:02

Сын Кадырова получил еще одну медаль

Адам Кадыров удостоился медали «Защитник Чеченской Республики»

Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил новую награду, сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Сын главы республики удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».

Награду Адам Кадыров получил от министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова. При этом у него уже есть ряд орденов и медалей. Среди них имеются орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие награды.

Также Адам Кадыров получил на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского. Ему ее выдал имам Шамиль во времена Кавказской войны XIX века.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о начале масштабной гуманитарной акции Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в секторе Газа. Глава Чечни уточнил, что это одна из крупнейших миссий организации. Первые партии помощи уже прибыли жителям.

Также Кадыров публиковал видео, где его сын танцует лезгинку на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова. Секретарь СБ республики выступил в рамках музыкального конкурса.

Чечня
Адам Кадыров
медали
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.