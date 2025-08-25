Сын Кадырова получил еще одну медаль

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил новую награду, сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Сын главы республики удостоился медали «Защитник Чеченской Республики».

Награду Адам Кадыров получил от министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова. При этом у него уже есть ряд орденов и медалей. Среди них имеются орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие награды.

Также Адам Кадыров получил на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского. Ему ее выдал имам Шамиль во времена Кавказской войны XIX века.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о начале масштабной гуманитарной акции Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в секторе Газа. Глава Чечни уточнил, что это одна из крупнейших миссий организации. Первые партии помощи уже прибыли жителям.

Также Кадыров публиковал видео, где его сын танцует лезгинку на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова. Секретарь СБ республики выступил в рамках музыкального конкурса.