Несовершеннолетний сын Кадырова станцевал лезгинку с пистолетом на поясе Появились кадры, как Адам Кадыров танцует на сцене вместе с пистолетом

На сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова во время музыкального конкурса Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, исполнил лезгинку с пистолетом в кобуре на поясе. Видео с его выступлением было опубликовано в Telegram-канале его отца.

На кадрах видно, как подросток в черной футболке с золотыми инициалами «DK» (вероятно, означающими Dustum Kadyrov) и изображением волка появляется среди танцоров в национальных костюмах. Адам, одетый в черные спортивные штаны и кроссовки, танцует с одной из участниц. Особое внимание привлекает пистолет, закрепленный у него на поясе во время исполнения танца.

Ранее во время свадебной церемонии сын главы Чечни появился в дорогих наручных часах, предположительно модели Jacob & Co. Billionaire ASHOKA. Этот аксессуар украшен 320 бриллиантами, а его оценочная стоимость достигает 27,7 млн (около 2,5 млрд рублей). Семнадцатилетний Адам прибыл на торжество за рулем зеленого Mercedes-Benz G-класса.

До этого стало известно, что Адам Кадыров будет курировать вопросы оказания гуманитарной поддержки жителям сектора Газа. Эти обязанности он будет выполнять в рамках работы секретарем Совета безопасности Чечни.