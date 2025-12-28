Трамп после встречи с Зеленским сделает важный звонок Трамп после встречи с Зеленским планирует позвонить Путину

Глава Белого дома Дональд Трамп на саммите в Мар-а-Лаго заявил, что намерен вновь позвонить президенту России Владимиру Путину после своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, следует из трансляции CNN. Республиканец допустил, что предстоящая беседа принесет хорошие результаты.

Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные, — сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским обратил внимание, что процесс урегулирования конфликта может пойти гораздо быстрее. Он добавил, что усилия Вашингтона, направленные на достижение перемирия, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по украинскому урегулированию в двух рабочих группах. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

Кроме того, Ушаков отметил, что Путин и Трамп придерживаются схожих взглядов по поводу предложения о временном прекращении огня на Украине. По мнению лидеров, такой шаг лишь затянет конфликт и чреват возобновлением боевых действий.