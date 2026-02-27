Зимняя Олимпиада — 2026
Число пострадавших при атаке БПЛА в Смоленске выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА в Смоленске выросло до 11

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин. Он напомнил, что речь идет о трагедии, произошедшей 25 февраля.

В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали, — указал он.

Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент проводятся восстановительные мероприятия, идет расчистка территории от обломков. Семьям погибших будет оказана помощь, добавил он.

Ранее Анохин предположил, что администрация Смоленской области допускает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от попавшего под удар предприятия. Такая мера рассматривается в целях минимизации возможных угроз.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района с использованием дронов-камикадзе. В результате удара беспилотника было повреждено здание школы.

Также Богомаз передавал, что трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района. Двое мужчин и женщина были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В результате удара было повреждено жилое здание.

