В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу Глава Смоленской области допустил эвакуацию населения после удара ВСУ

Администрация Смоленской области рассматривает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», написал в своем канале MAX губернатор Василий Анохин. Данный объект попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины.

В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта, — сказал Анохин.

По предварительным данным, в результате украинской атаки на гражданское предприятие в Смоленской области четыре человека погибли. Еще 10 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

После атаки ВСУ в Смоленской области все школы были переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.

По подсчетам Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 115 украинских беспилотников. Всего с начала военной операции уничтожено 117 299 дронов.