В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу

Администрация Смоленской области рассматривает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», написал в своем канале MAX губернатор Василий Анохин. Данный объект попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины.
В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта, — сказал Анохин.
По предварительным данным, в результате украинской атаки на гражданское предприятие в Смоленской области четыре человека погибли. Еще 10 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.
После атаки ВСУ в Смоленской области все школы были переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.
По подсчетам Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 115 украинских беспилотников. Всего с начала военной операции уничтожено 117 299 дронов.