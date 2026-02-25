Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:18

В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу

Глава Смоленской области допустил эвакуацию населения после удара ВСУ

Василий Анохин Василий Анохин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация Смоленской области рассматривает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», написал в своем канале MAX губернатор Василий Анохин. Данный объект попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины.

В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта, — сказал Анохин.

По предварительным данным, в результате украинской атаки на гражданское предприятие в Смоленской области четыре человека погибли. Еще 10 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

После атаки ВСУ в Смоленской области все школы были переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.

По подсчетам Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 115 украинских беспилотников. Всего с начала военной операции уничтожено 117 299 дронов.

Смоленская область
Василий Анохин
ВСУ
удары
прилеты
мирные жители
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.