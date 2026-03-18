Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:08

Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске

Пушилин назвал фотосессию Зеленского в Краматорске пиаром в преддверии выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского в прифронтовом Краматорске в Донецкой Народной Республике — это пиар в преддверии возможной предвыборной кампании, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, таким образом политик рекламирует себя через средства массовой информации.

Это уже расчет действий в отношении других выборов, которые замаячили на оставшейся территории Украины. Это в рамках его предвыборной кампании. <…> Различного рода его пиар, который не всегда удачный, но тем не менее очень хорошо транслируемый в средствах массовой информации, — считает Пушилин.

Глава региона обратил внимание, что поездка Зеленского в Краматорск направлена только на украинцев. На внешнюю аудиторию, по его словам, эта медийная акция неспособна оказать влияния.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что освобождение Донбасса и Запорожской области будет главной целью Вооруженных сил России этой весной. По его словам, приоритетной задачей также станет создание безопасной зоны для открытия доступа к Одессе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Россия
ДНР
Краматорск
СВО
Украина
Владимир Зеленский
фотосессии
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.