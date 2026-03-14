Названа главная цель ВС РФ на весну 2026 года

Освобождение Донбасса и Запорожской области будут главными целями Вооруженных сил России этой весной, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, приоритетной задачей также станет создание безопасной зоны для открытия доступа к Одессе.

Я думаю, что на весенне-летнюю кампанию важнейшей целью для нас является кампания по освобождению Донбасса и Запорожской области. Приоритетной задачей для ВС РФ остается Одесса и территория ближе к Черному морю. Это будет одна из важных целей весенне-летнего сезона. Также не стоит забывать о создании буферной зоны. Это важнейшая тема, потому что таким образом мы заблокируем путь поставок, ведущих на Украину, и приостановим прилеты на наши территории, — высказался он.

Ранее Дандыкин заявил, что мощный удар ВС РФ по Украине в ночь на 14 марта стал ответом за атаку противника на Брянскую область. По его словам, российские военные могли применить тактику пуска беспилотников в сочетании с ракетами «Искандер».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике. По его словам, дислоцированная в Николаевке группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в полное окружение.