Военэксперт назвал истинную причину мощного удара ВС РФ по Украине

Мощный удар Вооруженных сил России по Украине в ночь на 14 марта стал ответом за атаку противника на Брянскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские военные могли применить тактику пуска беспилотников в сочетании с ракетами «Искандер».

Залп ВС РФ по Украине сегодня это еще мягкий для них ужас. Я думаю, что он шел массированным количеством беспилотников. Они волной идут, а следом за ними направляют авиационные ракеты, в частности «Искандеры». Недавно было резонансное дело: удар ВСУ по Брянской области. Я не помню, чтобы раньше после их атак по российским территориям вызывали в МИД РФ послов Британии и Франции по поводу использованных Киевом ракет Storm Shadow и SCALP, — заявил он.

Дандыкин отметил, что сокрушительный залп авиации РФ по ВСУ может быть связан с атакой на российскую газовую инфраструктуру и атакой на госпиталь в Донецкой Народной Республике. По его мнению, за украинские диверсии армии Росии следует наносить удары по Киеву.

Мощный удар российских военных этой ночью связан не только с Брянском. До этого были удары ВСУ по газовой инфраструктуре, Сочи, Севастополю. Также был ужасный случай в ДНР, где погибло несколько врачей, женщин и больных. Это любимая тактика Украины. За произошедшее нам надо наносить удары прежде всего по Киеву, как я считаю. Брянск это место важных предприятий, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 атаковали позиции противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.