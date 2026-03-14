14 марта 2026 в 11:06

Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ

ВХ: по объектам ВСУ на Украине начали наносить удар БПЛА и ракетами

В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 атаковали позиции противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Предположительно, применялись крылатые ракеты Х-101. Конкретные цели на данный момент не уточняются.

Ранее российские войска нанесли удар по электроподстанции ВСУ в Славянске Донецкой Народной Республики, используя барражирующий боеприпас «Ланцет». Атака произведена с расстояния около 60 км. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в интервью NEWS.ru, что очередной «полк смерти» ВСУ уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, подразделения противника понесли потери и были вынуждены отступить на десятки километров в тыл. Кроме того, Алаудинов отметил, что силы спецназа полностью уничтожили базу латиноамериканских наемников под Сумами.

Также военный эксперт Андрей Марочко информировал, что российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км вглубь обороны ВСУ в районе Федоровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за населенный пункт. Он пояснил, что продвижение сопровождалось расширением зоны контроля российских войск в районах Федоровки Второй, Приволья, Голубовки, Миньковки и Новомакарово.

Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
