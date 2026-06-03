В Кремле раскрыли, как Россия ответит на удар ВСУ по Петербургу

В Кремле раскрыли, как Россия ответит на удар ВСУ по Петербургу Песков заявил, что ответы России на удары ВСУ носят системный характер

Ответные действия России на удары ВСУ носят системный характер, так будет и дальше, заявил в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Москва планирует отреагировать на атаку беспилотников на Санкт-Петербург накануне начала ПМЭФ. Трансляция брифинга велась на платформе МАКС.

Я хочу напомнить вам заявление Министерства иностранных дел, в котором говорится, что наши ответные меры будут носить системный характер. Собственно, они уже носят системный характер, — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что несколько человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. По его словам, идет ликвидация последствий. Погибших нет, работает оперативный штаб.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 3 июня ликвидировали 354 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ленинградской областей, Московского региона и Крыма.