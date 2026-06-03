В Кремле раскрыли, как Россия ответит на удар ВСУ по Петербургу

Ответные действия России на удары ВСУ носят системный характер, так будет и дальше, заявил в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Москва планирует отреагировать на атаку беспилотников на Санкт-Петербург накануне начала ПМЭФ. Трансляция брифинга велась на платформе МАКС.
Я хочу напомнить вам заявление Министерства иностранных дел, в котором говорится, что наши ответные меры будут носить системный характер. Собственно, они уже носят системный характер, — уточнил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что несколько человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. По его словам, идет ликвидация последствий. Погибших нет, работает оперативный штаб.
До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 3 июня ликвидировали 354 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ленинградской областей, Московского региона и Крыма.