«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше

Фронт рушится из-за отсутствия у ВСУ танков, россияне вспомнили скандальные заявления певицы Ларисы Долиной, Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносцы Ту-160 — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Западные танки не спасли: рекордные потери ВСУ за всю историю СВО

Инсайдеры говорят, что на Украине признали катастрофу, которая постигла бронетанковые силы. По их сведениям, ВСУ фактически лишились мощного оружия — боеспособных танков. Все попытки уберечь тяжелую технику потерпели провал, констатируют источники.

Авторы Telegram-канала «Легитимный» утверждают, что сейчас фронт ВСУ в Донбассе и Запорожье рушится в том числе из-за нехватки бронированной техники. При этом инсайдеры подчеркивают, что подобное произошло впервые за СВО.

«Украина столкнулась с тем, что у ВСУ сейчас самая низкая численность танков за всю историю конфликта. За последние три месяца Украина потеряла техники больше, чем за весь 2024 год. Ситуация настолько катастрофична, что скоро ВСУ будут воевать только джипами», — признает украинский канал.

В 2022 и 2023 годах на Западе считали Украину огромным военным полигоном, где будет доказана якобы непревзойденная эффективность западного военно-промышленного комплекса. Устаревшие, но вполне боеспособные американские танки Abrams M1A1, немецкие танки Leopard, британские Challenger отправляли Киеву как «супероружие».

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Однако инсайдеры отмечают, что реальность оказалась более суровой для западного ВПК: «Абрамсы» и «Леопарды» горят не хуже, чем украинские «Булаты», только стоят гораздо дороже и практически не подлежат ремонту на Украине. Массовое применение FPV-дронов окончательно поставило крест на попытках Запада кого-то удивить своей техникой.

Впечатленные потерями союзники Киева резко притормозили программы по оснащению ВСУ новыми партиями танков: Франция, несмотря на всю воинственность президента Эммануэля Макрона, так и не отправила на Украину свои «самые современные в мире» танки Leclerc, а Чехия во главе с президентом и генералом НАТО Петром Павелом предпочла потихоньку замять вопрос об отправке модернизированных итальянцами Т-72М4CZ, сославшись на проблемы с электроникой.

Как пишут источники, Киев тщательно засекретил любые потери ВСУ. Однако согласно оценкам западного ресурса Oryx, за весь конфликт уничтожено не менее 1135 танков ВСУ — практически все, что Украина имела к началу СВО и получила от Запада позже.

Лечение рака кефиром, роман с женатым мужчиной и нарушение ПДД: Долиной припомнили все грехи

В одном из архивных интервью певица Лариса Долина рассказала, как поклонница по ее совету вылечила рак кефирной диетой. Пользователи соцсетей высмеяли опасные для здоровья советы.

«У меня бывали такие случаи. Я никогда не забуду, как в городе Перми ко мне пришла женщина. Она моей кефирной диетой вылечила себя от рака. Она весила 160 килограммов. Ей поставили врачи диагноз. Значит, у нее было ожирение сердца и рак поджелудочной железы. И она за полтора года кефирной диетой поставила себя на ноги. Мало того, что она сбросила 80 килограммов, так у нее все эти опухоли рассосались. У нее сердце начало хорошо работать. Она стояла плакала и целовала мне руки», — говорила в интервью Долина.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обратили внимание россияне на другие неоднозначные заявления певицы. Одним из самых популярных стал отрывок из передачи «Сто вопросов взрослому», которая вышла в 2010 году: в ней Долина утверждает, что сотрудники ГАИ не останавливают ее машину.

«Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России... Меня не имеют права останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правил, в любом случае только по очень острой необходимости», — сказала Долина.

Возмущения вызвал и другой отрывок из той же самой программы. В нем артистка с гордостью признается, что мужчина из-за нее оставил семью с ребенком.

Также резонанс в Сети вызвала малоизвестная песня Долиной 1996 года «Ревнуй». Современных слушателей композиция смутила своим текстом, который написал Михаил Танич. В нем прослеживается, по их мнению, романтизация сексуализированного и психологического насилия над женщинами.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — пела Долина.

В другом ролике, который стал вирусным, Долина по-хамски реагирует на комплимент зрителя, который после концерта подошел к певице и похвалил ее выступление.

«Да неужели? Ну и?» — ответила она.

Порой и коллеги по цеху обвиняли Долину в хамстве и высокомерном поведении. В 2022 году певец Прохор Шаляпин раскритиковал идею организации Российской музыкальной ассоциации, которая собирается помогать молодым талантам. В нее вошла в том числе Лариса Александровна.

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», — написал тогда Шаляпин в соцсетях.

Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девять Ту-95МС и три Ту-160 в воздухе: ВСУ нервничают

Россия подняла в небо девять бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». По его данным, они находятся на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В то же время украинские СМИ и мониторинговые ресурсы сообщили о якобы готовящихся ударах РФ по случаю дня Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», они наперебой утверждают, что в российской армии идут масштабные приготовления.

По данным военкоров, противник с тревогой ожидает «поздравления». Украинские источники утверждают, что подготовка якобы включает переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и приведение в готовность ударных комплексов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

