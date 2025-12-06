Украинские СМИ и мониторинговые ресурсы сообщают о якобы готовящихся ударах РФ по случаю дня Вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря), информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они наперебой утверждают, что в российской армии идут масштабные приготовления. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По данным военкоров, противник с тревогой ожидает «поздравления». Украинские источники утверждают, что подготовка якобы включает переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и приведение в готовность ударных комплексов. Активность отмечается и с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что три реактивных беспилотника «Герань» атаковали санаторий «Жовтень» под Киевом, где ранее произошла вооруженная стычка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащими части А4005. Целью удара стало место дислокации военнослужащих ВСУ. Подробности налета, разрушения, число пострадавших пока неизвестны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.