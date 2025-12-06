ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 06:16

На Украине ждут «поздравление» от России ко дню ВСУ

«РВ»: армия России готовит праздничный удар ко дню ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские СМИ и мониторинговые ресурсы сообщают о якобы готовящихся ударах РФ по случаю дня Вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря), информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они наперебой утверждают, что в российской армии идут масштабные приготовления. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По данным военкоров, противник с тревогой ожидает «поздравления». Украинские источники утверждают, что подготовка якобы включает переброску стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и приведение в готовность ударных комплексов. Активность отмечается и с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что три реактивных беспилотника «Герань» атаковали санаторий «Жовтень» под Киевом, где ранее произошла вооруженная стычка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащими части А4005. Целью удара стало место дислокации военнослужащих ВСУ. Подробности налета, разрушения, число пострадавших пока неизвестны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
дроны
бомбардировщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт назвала самые популярные направления для путешествий по Индии
Артиллерия ВС РФ сократила численность ВСУ на Константиновском направлении
На Украине ждут «поздравление» от России ко дню ВСУ
Юрист раскрыл, что грозит за наледь на лобовом стекле автомобиля
Перечислены простые правила безопасных денежных переводов
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Что значит скорпион во сне: скрытые угрозы наяву
МАГАТЭ опубликовало доклад о состоянии саркофага на Чернобыльской АЭС
Гороскоп 6 декабря: кто идет играть с детьми, кого ждет романтический ужин?
Россиянам рассказали, как правильно выбрать живую новогоднюю елку
ПВО сбила дрон ВСУ над Тульской областью
Смерть животного во сне: скрытый смысл видения — неожиданное значение
Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА в Рязани
Раскрыт средний размер пенсии в России в 2026 году
Западные страны набросились на Индию из-за визита Путина
Сколько стоит доехать на машине из Москвы до Бреста по М-1 «Беларусь»
Мошенники начали рассылать новогодние открытки-ловушки
Госдеп обнародовал результаты американо-украинских переговоров
«Акрон» столкнулся с проблемами при вылете на матч с «Зенитом»
Фаза Луны сегодня, 6 декабря: опасаемся травм, торгуем, стрижем цветы
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.