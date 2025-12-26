Новый год — 2026
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске

МВД РФ: трехлетняя девочка погибла при опрокидывании автомобиля в Ульяновске

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ульяновске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Трехлетняя девочка погибла на месте в результате опрокидывания легкового автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился днем 26 декабря в Ленинском районе города. По предварительным данным правоохранительных органов, около 16:20 по местному времени на 192-м километре автодороги «Цивильск – Ульяновск» водитель автомобиля KIA Rio допустила опрокидывание транспортного средства в кювет. За рулем находилась 43-летняя женщина.

Водитель — женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем KIA Rio, совершила опрокидывание в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля — девочка 2022 года рождения от полученных травм скончалась на месте, — указано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что водитель была трезва. Оба находившихся в машине — женщина и ребенок — были пристегнуты ремнями безопасности.

Для установления всех обстоятельств трагедии следственный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, которые позволят точно определить причины аварии.

Ранее сообщалось, что женщина погибла, шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Липецкой области. Пять раненых госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

