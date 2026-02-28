Супружеская пара погибла после двойного столкновения с фурами Два человека разбились насмерть в ДТП с фурами в Башкирии

На трассе в Кушнаренковском районе Башкирии погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция региона. В пресс-службе пояснили, что водитель легкового автомобиля и его 52-летний пассажир скончались на месте.

Также в салоне находился еще один 23-летний пассажир, которому удалось выжить. По предварительным данным, пострадавшего отвезли в больницу. По информации Telegram-канала Mash Batash, погибшие были супружеской парой.

54-летний водитель Ford Focus допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовым MAN, после чего легковушка столкнулась со вторым большегрузом MAN, следовавшим по встречной полосе, — говорится в сообщении.

