28 февраля 2026 в 11:06

Супружеская пара погибла после двойного столкновения с фурами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На трассе в Кушнаренковском районе Башкирии погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция региона. В пресс-службе пояснили, что водитель легкового автомобиля и его 52-летний пассажир скончались на месте.

Также в салоне находился еще один 23-летний пассажир, которому удалось выжить. По предварительным данным, пострадавшего отвезли в больницу. По информации Telegram-канала Mash Batash, погибшие были супружеской парой.

54-летний водитель Ford Focus допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовым MAN, после чего легковушка столкнулась со вторым большегрузом MAN, следовавшим по встречной полосе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте скончался инспектор ДПС Хосилбек Эшназаров, которого сбил десятиклассник на автомобиле BMW M4. Погибший находился под круглосуточным наблюдением врачей, но полученные тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью. Трагедия произошла поздно вечером 25 февраля в центре города, когда школьник, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на инспектора.

