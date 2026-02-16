Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой

На 254-м километре трассы М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись грузовые и легковые машины, из-за чего образовался затор, сообщили в региональном главке МЧС. Движение организовали в объезд — через город Богородицк. Пострадавших нет, на месте работают спасатели и медики.

Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 254 километре федеральной автодороги М-4 «Дон», где произошло столкновение грузовых и легковых транспортных средств. В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк, — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

До этого два человека погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег, спасатели проводили поиск оставшихся двух человек.