24 февраля 2026 в 15:33

Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Движение транспорта временно ограничили на нескольких улицах и мостах в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Водителям следует заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Информацию о сроках окончания перекрытий и причинах ограничений в ведомстве не уточнили.

В частности, временные перекрытия введены на улицах Знаменка, Мясницкой и Тверской, в Лубянском проезде, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Кроме того, движение транспорта ограничили на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах.

Ранее, 19 февраля, вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов. Причиной стал сильный снегопад. Заторы наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. В дептрансе предупреждали о локальных ограничениях на дорогах в ЦАО. Москвичей призывали отказаться от личного транспорта в пользу метро, чтобы коммунальные службы могли быстрее убрать снег.

Пробки возникли в Москве после того, как на город обрушился циклон «Валли». Он принес самый сильный снегопад этой зимы. В столице наблюдались сильная метель, которая ухудшила видимость примерно на километр. В аэропортах задерживали рейсы.

Москва
ограничения
перекрытия
транспорт
пробки
