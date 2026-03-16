Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро Сбой произошел на фиолетовой ветке метро Москвы

Сбой на фиолетовой ветке произошел в метро Москвы в понедельник, 16 марта, сообщили в дептрансе столицы. Речь идет про юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. Отмечается, что интервалы движения поездов временно увеличили из-за проверки инфраструктуры.

Ранее мужчина 2002 года рождения спустился на пути на станции столичного метро «Волжская». Предполагается, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, его задержали. В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение правил пользования метрополитеном. В полиции напомнили, что спуск на пути является грубым нарушением правил транспортной безопасности.

До этого в Москве произошел сбой на МЦД-4. По предварительной информации, проблемы с движением могли возникнуть на фоне пожара на станции Кутузовская. Пассажирам на станции Нижегородская пришлось ждать поезда порядка 40 минут.