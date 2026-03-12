Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МЦД-4 Долгий сбой зафиксирован на МЦД-4 в Москве

В Москве на МЦД-4 произошел сбой, сообщает корреспондент NEWS.ru. По предварительной информации, проблемы с движением могли возникнуть на фоне пожара на станции Кутузовская.

Известно, что пассажирам на станции Нижегородская пришлось ждать поезда порядка 40 минут. Источник сообщил, что в итоге на нее прибыла электричка, забитая людьми. По предварительной информации, машинист не мог закрыть двери состава из-за столпотворения — поезд не трогался, а толпа увеличивалась в размере.

Ранее движение через станцию Павшино на МЦД-2 и Рижском направлении оказалось затруднено. В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что затор образовался из-за остановки состава по техническим причинам. На движение метро и МЦД-4 инцидент не повлиял.

Также мэр города Сергей Собянин сообщил, что на юге Москвы стартовал сложный этап строительства путепровода через МЦД-2. Специалисты начали перемещение металлоконструкции пролетного строения над железнодорожными путями. Такая технология позволяет ускорить возведение объекта.