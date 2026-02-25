Раскрыты сроки внедрения оплаты по биометрии в транспорте Москвы Собянин: оплата по биометрии появится в наземном транспорте Москвы в 2026 году

Жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии, написал в отечественном мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.

Оплата по биометрии появится на всех станциях МЦД и в наземном городском транспорте, — заявил Собянин.

Он также отметил, что Кострома наряду с Тверью и Рязанью была включена во вторую очередь проекта расширения Центрального транспортного узла. Города свяжут со столицей наземным метро до 2035 года.

Ранее мэр Москвы и первый вице-премьер Росси Денис Мантуров запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Мантуров отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

До этого президент Владимир Путин включил Собянина и его заместителя Наталью Сергунину в состав Военно-промышленной комиссии России. Глава государства уже подписал соответствующий указ.