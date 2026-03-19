Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:32

Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос

МИД Китая: США не должны вмешиваться в тайваньский вопрос

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе», заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.

Китайский дипломат подчеркнул, что американской стороне необходимо строго придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить любые попытки дестабилизации региона через внешнее давление. Пекинг настаивает на том, что судьба острова должна решаться исключительно китайским народом без участия посредников.

Решение тайваньского вопроса — это полностью дело самого китайского народа, никаким внешним силам не позволено вмешиваться, — констатировал Линь Цзянь.

Ранее Китай предложил Тайваню гарантированную энергостабильность и ликвидацию дефицита ресурсов в обмен на «мирное воссоединение». Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР Чэнь Биньхуа заявил, что объединение позволит навсегда решить проблему нехватки электричества на острове.

Китай
США
Тайвань
МИД КНР
дипломаты
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.