США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе», заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.
Китайский дипломат подчеркнул, что американской стороне необходимо строго придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить любые попытки дестабилизации региона через внешнее давление. Пекинг настаивает на том, что судьба острова должна решаться исключительно китайским народом без участия посредников.
Решение тайваньского вопроса — это полностью дело самого китайского народа, никаким внешним силам не позволено вмешиваться, — констатировал Линь Цзянь.
Ранее Китай предложил Тайваню гарантированную энергостабильность и ликвидацию дефицита ресурсов в обмен на «мирное воссоединение». Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР Чэнь Биньхуа заявил, что объединение позволит навсегда решить проблему нехватки электричества на острове.