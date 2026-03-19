Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос МИД Китая: США не должны вмешиваться в тайваньский вопрос

США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе», заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.

Китайский дипломат подчеркнул, что американской стороне необходимо строго придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить любые попытки дестабилизации региона через внешнее давление. Пекинг настаивает на том, что судьба острова должна решаться исключительно китайским народом без участия посредников.

Решение тайваньского вопроса — это полностью дело самого китайского народа, никаким внешним силам не позволено вмешиваться, — констатировал Линь Цзянь.

Ранее Китай предложил Тайваню гарантированную энергостабильность и ликвидацию дефицита ресурсов в обмен на «мирное воссоединение». Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР Чэнь Биньхуа заявил, что объединение позволит навсегда решить проблему нехватки электричества на острове.