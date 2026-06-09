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09 июня 2026 в 00:04

Небензя назвал условие для реальных переговоров с Киевом

Небензя заявил о невозможности переговоров с Киевом из-за ультиматумов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Говорить о полноценных переговорах России с Украиной пока преждевременно из-за ультиматумов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, этому препятствует нынешний формат общения Киева с Москвой.

Имитация переговоров и разыгрываемые на публику спектакли нам чужды, мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится, — сказал Небензя.

Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, подчеркнул политик. Он также отметил, что Москва не рассматривает публичные политические акции как замену реальному переговорному процессу.

Ранее Небензя рассказал: за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России. Он отметил, что погибли 35 человек, в том числе трое детей.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии прямо называть виновного в атаках на Запорожскую АЭС поощряет ВСУ совершать все новые и новые преступления. Он добавил, что Украина попыталась возложить вину на Россию за инцидент с атакой БПЛА.

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