Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 марта? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веселого, Гришино, Дробышево, Константиновки, Колодезного, Коровьего Яра, Кривой Луки, Малиновки, Покровского, Рай-Александровки, Сергеевки, Святогорска, Федоровки Второй, Харькова?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ продвигаются от Цветкового к Верхней Терсе, идут бои у Воздвижевки и Рождественского. Севернее российские военные оказывают давление на оборону ВСУ в районе Великомихайловки, Малиновки и Покровского, уточнил источник.

«На Красноармейском направлении войска РФ продвигаются в Гришино. Идут ожесточенные бои западнее Родинского. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются со стороны Берестка, ведут бои в северо-западной части города. Продолжаются столкновения в Часове Яре. На Краснолиманском направлении Минобороны РФ сообщило об освобождении Александровки. На участке продолжается наступление. На Северском направлении ВС РФ продвигаются в районе ранее освобожденного села Каленики. ВС РФ наступают на Рай-Александровку с трех сторон — от Калеников, Федоровки Второй и Кривой Луки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают продвигаться вглубь региона, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Силами ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ в результате ожесточенного стрелкового боя продвинулись до 200 метров в районе села Волчанские Хутора», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Краснолиманском направлении продолжаются позиционные бои за сам город и на северо-западных рубежах — в районе Дробышево, Святогорска, Александровки и Коровьего Яра.

«На Добропольском выступе идут ожесточенные бои западнее Родинского. На Северском направлении ВС РФ ведут наступление на Рай-Александровку сразу с трех сторон: от Федоровки Второй, Калеников и Кривой Луки, сжимая кольцо вокруг позиций противника», — сообщили военкоры.

