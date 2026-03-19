Военный эксперт объяснил стратегическое значение освобожденного Гришино

Освобождение Гришино позволит ВС России приступить к операции в Доброполье и взять ВСУ в клещи, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Соседний Новый Донбасс играет не менее важную роль, обеспечивая безопасность флангов наступающей группировки, добавил он.

Гришино — это именно тот ключ, который открывает путь к Доброполью; его освобождение позволяет нашим войскам брать Доброполье в классические клещи, охватывая город с двух сторон, — подчеркнул аналитик.

Эксперт подчеркнул, что текущие успехи на данном участке фронта позволяют создать плацдарм для охвата сил противника. В перспективе это открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Ранее военный эксперт и доктор социологических наук Александр Артамонов предположил, что ВС РФ не будут освобождать оба упомянутых города путем прямого наступления. По его словам, наиболее вероятно, что российская группировка войск прибегнет к тактике флангового охвата. Артамонов также назвал этот участок фронта самым страшным узлом обороны ВСУ.