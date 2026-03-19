Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:37

Военный эксперт объяснил стратегическое значение освобожденного Гришино

Аналитик Киселев: взятие Доброполья позволит ВС России взять ВСУ в клещи

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение Гришино позволит ВС России приступить к операции в Доброполье и взять ВСУ в клещи, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Соседний Новый Донбасс играет не менее важную роль, обеспечивая безопасность флангов наступающей группировки, добавил он.

Гришино — это именно тот ключ, который открывает путь к Доброполью; его освобождение позволяет нашим войскам брать Доброполье в классические клещи, охватывая город с двух сторон, — подчеркнул аналитик.

Эксперт подчеркнул, что текущие успехи на данном участке фронта позволяют создать плацдарм для охвата сил противника. В перспективе это открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Ранее военный эксперт и доктор социологических наук Александр Артамонов предположил, что ВС РФ не будут освобождать оба упомянутых города путем прямого наступления. По его словам, наиболее вероятно, что российская группировка войск прибегнет к тактике флангового охвата. Артамонов также назвал этот участок фронта самым страшным узлом обороны ВСУ.

ВСУ
спецоперация
Украина
ВС РФ
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.