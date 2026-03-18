18 марта 2026 в 14:32

Белоусов поздравил военных с освобождением Александровки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие продемонстрировали уверенное продвижение и выполнили поставленные задачи. Действия подразделений сопровождались нанесением противнику значительных потерь.

Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Министр обороны выразил благодарность военнослужащим за выполнение боевых задач и подчеркнул значение их действий для обеспечения безопасности государственных рубежей.

Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Каленики в ДНР. По данным Минобороны, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав Южной группировки войск.

После российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение села Каленики даст артиллерии и операторам БПЛА РФ наносить удары по Вооруженным силам Украины на территории Славянска. В частности, теперь военнослужащие РФ смогут продвигаться из этого пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»
Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне
МИД Белоруссии забил тревогу из-за войск НАТО на границах
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
