Белоусов поздравил военных с освобождением Александровки в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением Александровки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие продемонстрировали уверенное продвижение и выполнили поставленные задачи. Действия подразделений сопровождались нанесением противнику значительных потерь.

Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Министр обороны выразил благодарность военнослужащим за выполнение боевых задач и подчеркнул значение их действий для обеспечения безопасности государственных рубежей.

Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Каленики в ДНР. По данным Минобороны, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав Южной группировки войск.

После российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение села Каленики даст артиллерии и операторам БПЛА РФ наносить удары по Вооруженным силам Украины на территории Славянска. В частности, теперь военнослужащие РФ смогут продвигаться из этого пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.